Новости
Минприроды предлагает создать охранную зону нацпарка «Шантарские острова» в Охотском море у берегов Хабаровского края

Шантары планируют защитить от браконьеров охранной зоной

Минприроды предлагает создать охранную зону нацпарка «Шантарские острова» в Охотском море у берегов Хабаровского края. Цель — защита водных биоресурсов и птиц от браконьерства и от беспокойства проходящими судами и туристами.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Охранную зону хотят создать на прилегающей к национальному парку акватории Охотского моря шириной от 1 до 20 км. Общая площадь охранной зоны составит 396,4 тыс. га, следует из сопроводительных материалов к проекту.

Согласно пояснительной записке, в этих водах в летний период встречаются гренландский и серый киты, включенные в Красную книгу РФ, косатки, белухи, тюлени и другие морские млекопитающие. Воды изобилуют промысловыми видами рыб и крабов, особенно в районе острова Прокофьева.

Основную угрозу для животного мира в границах планируемой охранной зоны представляют незаконный промысел водных биоресурсов, коммерческое судоходство, беспокойство морских млекопитающих и птиц туристами, отмечают авторы документа.

Предполагается, что режим охранной зоны будет включать, помимо прочего, запрет на промышленное рыболовство и рыболовство в целях аквакультуры, а также запрет на проход и стоянку судов, в том числе маломерных, без согласования с администрацией ООПТ, вне водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.

Читайте также: Сенаторы озаботились сохранением ресурсов Онежского озера

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурабраконьерствокраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Российской марикультуре требуется перезагрузка

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Для нас важен российский рынок

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыболовные участки — это акцентный вопрос

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, руководитель проекта «Биофармацевтические технологии для персонализированной медицины и здоровьесбережения» программы «Приоритет 2030» Владимир СИЛАНТЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой университета

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

Владимир СИЛАНТЬЕВ

Над разработкой продуктов из водорослей трудится много людей

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

События

Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов