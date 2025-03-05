Шантары планируют защитить от браконьеров охранной зоной

Минприроды предлагает создать охранную зону нацпарка «Шантарские острова» в Охотском море у берегов Хабаровского края. Цель — защита водных биоресурсов и птиц от браконьерства и от беспокойства проходящими судами и туристами.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Охранную зону хотят создать на прилегающей к национальному парку акватории Охотского моря шириной от 1 до 20 км. Общая площадь охранной зоны составит 396,4 тыс. га, следует из сопроводительных материалов к проекту.

Согласно пояснительной записке, в этих водах в летний период встречаются гренландский и серый киты, включенные в Красную книгу РФ, косатки, белухи, тюлени и другие морские млекопитающие. Воды изобилуют промысловыми видами рыб и крабов, особенно в районе острова Прокофьева.

Основную угрозу для животного мира в границах планируемой охранной зоны представляют незаконный промысел водных биоресурсов, коммерческое судоходство, беспокойство морских млекопитающих и птиц туристами, отмечают авторы документа.

Предполагается, что режим охранной зоны будет включать, помимо прочего, запрет на промышленное рыболовство и рыболовство в целях аквакультуры, а также запрет на проход и стоянку судов, в том числе маломерных, без согласования с администрацией ООПТ, вне водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.

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