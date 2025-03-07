Акваторию под мариферму в Анивском заливе разыграют на торгах

В Сахалинской области на электронный аукцион выставили участок под марикультурное хозяйство площадью 170 га. Заявки принимаются до 6 апреля.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок СООМ-570 расположен в северо-западной части Анивского залива вблизи города Анива.

Стартовая цена лота — 1,64 млн рублей. Торги планируется провести 13 апреля.

РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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