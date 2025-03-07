Камчатца оштрафовали за мзду сотруднику морского регистра

В Петропавловске-Камчатском местный житель осужден за взятку сотруднику одного из отделений Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства. По версии прокуратуры, фигурант хотел обеспечить беспрепятственное освидетельствование двигателя рыбацкого судна.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере).

«В сентябре 2023 года обвиняемый, будучи техническим руководителем коммерческой организации, передал через посредника 50 тыс. рублей в качестве взятки старшему инженеру-инспектору Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства», — рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, деньги предназначались за беспрепятственное освидетельствование двигателя рыболовного судна предприятия с последующей выдачей разрешительной документации, обеспечивающей его эксплуатацию.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении посредника находится на рассмотрении в суде, расследование в отношении взяткополучателя продолжается.

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