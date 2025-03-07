Непроданные доли квоты краба Северного бассейна выставили на торги

Росрыболовство запланировало аукцион по продаже долей квоты добычи с инвестиционными обязательствами камчатского краба в Баренцевом море. Торги намечены на 27 марта.

На аукцион выставлены два лота, которые не были проданы 14 февраля . Это доли квоты добычи в инвестиционных целях - 2022 камчатского краба в Баренцевом море, по 20% каждая.

По условиям торгов, покупатели должны будут построить по логистическому комплексу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прием заявок на участие в аукционе стартует 10 марта и завершится 25 марта. Стартовая цена лота снизилась до 8,4 млрд рублей. Тогда как при предыдущей попытке продажи она составляла порядка 9,3 млрд рублей за лот.

Напомним, что сейчас проходит второй этап аукционов по продаже долей крабовых квот с инвестиционной нагрузкой. Ранее две доли квоты вылова камчатского краба на Северном бассейне в инвестиционных целях - 2022 приобрела компания «Полярный лосось», одну - «Арктический лосось». Эти покупатели должны построить по промысловому судну на отечественной верфи.

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