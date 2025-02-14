Три лота по крабу на Северном бассейне нашли покупателей

На три из пяти долей квоты вылова с инвестиционными обязательствами камчатского краба в Баренцевом море с четвертой попытки нашлись покупатели. Объемы отходят единственным заявителям по стартовой цене - порядка 9,3 млрд рублей за каждый лот.

14 февраля завершился прием заявок на участие в аукционе по продаже долей квоты добычи в инвестиционных целях - 2022 камчатского краба на Северном бассейне. До этого трижды торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие, сообщает корреспондент Fishnews.

На этот раз по трем лотам поступило по одной заявке. По правилам, в этом случае аукцион признается несостоявшимся, а лот отходит единственному участнику. По двум лотам (суммарно по 40% доли квоты) это компания «Полярный лосось», по одному лоту (20% доли квоты) - компания «Арктический лосось». Обе зарегистрированы в Муманске, в одном и том же здании, один и тот же учредитель.

По условиям программы покупатели должны будут построить в России три краболовных судна. Осваивать приобретенные объемы, по действующему законодательству, они смогут со следующего года.

На две доли квоты - по 20% каждая - заявок на участие не поступило. Эти объемы предлагались с обязательствами по строительству крупных логистических комплексов.

Ранее, в 2019 г., были распределены доли квоты вылова камчатского краба в Северном бассейне в инвестиционных целях (еще один вид квот крабов с инвестобязательствами).

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