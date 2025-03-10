Рыбу Татарстана спасают лунками и камышом

В акватории Лаишевского района Татарстана пробурили тысячу лунок для предотвращения замора. Акция «Рыбе быть — балык булсын» продлится на водоемах республики до конца ледостава.

Работы провели в природном зоологическом заказнике регионального значения «Устье реки Мёши». Сотрудники госкомитета республики по биоресурсам, работники местного рыбозавода, представители некоммерческой организации «Рыболовное братство Лаишево» и рыбаки-любители бурили лунки и закладывали в них снопы камыша, сообщили Fishnews в пресс-службе комитета.

Мероприятие было организовано в честь Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова.

«Зимой, когда лед сковывает водоемы, рыбам не хватает кислорода. Каждый год в Лаишевском районе повторяется ритуал: люди выходят на лед, чтобы дать рыбе шанс выжить. Камыш работает как естественный насос: через стебли кислород поступает под лед», — рассказал начальник межрайонного отдела госкомитета РТ по биоресурсам по Лаишевскому району Ильнур Валиуллин.

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