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Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим АБДУЛМУСЛИМОВ посетил рыбоводный комплекс в Татарстане. Фото пресс-службы дагестанского правительства

Дагестан заинтересовался рыбоводными практиками Татарстана

Республика Дагестан намерена воспользоваться татарстанским опытом использования установок замкнутого водоснабжения в рыбоводстве, а также организации агротурзма на базе аквафермерских хозяйств.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе Татарстана. На предприятии выращивают мальков осетровых рыб с использованием установки замкнутого цикла водообеспечения. По замыслу инициаторов проекта, предприятие обеспечит исключение стерляди из Красной книги республики.

УЗВ дает возможность получать и поддерживать поголовье молоди круглогодично. Такая система позволяет поддерживать параметры воды на необходимом уровне, а также минимизировать воздействие предприятия на окружающую среду.

В рамках развития агротуризма на заводе проводятся экскурсии. Посетителям предлагают своими глазами увидеть, как разводят стерлядь, осетра и форель.

В беседе с руководством предприятия Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что Дагестан заинтересован в обмене опытом с Татарстаном в целях развития аквакультуры и агротуризма, сообщили Fishnews в пресс-службе дагестанского правительства.

«В нашей республике также функционируют хозяйства, которые выращивают и форель, и осетра, и другие виды рыб. Система, выстроенная в вашем комплексе в части водообеспечения, нам особенно интересна. Кроме того, в Дагестане мы занимаемся проектами по разведению рыбы с элементами агротуризма, поддерживаем предпринимателей, открывающих хозяйства, таких у нас уже несколько. Это направление очень перспективно для Дагестана и привлекает туристов», — рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Генеральный директор компании «Биосфера-Фиш» Ренат Гилязов поблагодарил гостя за визит, а также за ответное приглашение посетить южный регион, куда он давно планирует приехать.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества с предприятием и дальнейшего обмена опытом с рыбоводческими хозяйствами Дагестана. Отмечено, что отрасль получает поддержку и на федеральном уровне. Так, Минсельхоз России в 2022-2023 гг. выдал гранты «Агротуризм» более 20 проектам в сфере рыбного хозяйства в разных регионах страны.

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НазадМетки: аквакультураосетровыхправительствофорель
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