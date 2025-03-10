Китай уменьшил закупки эквадорской креветки

Республика Эквадор — один из крупнейших мировых производителей креветки — в 2024 г. сократила экспорт этого морепродукта как в денежном, так и в натуральном выражении. Причиной стало уменьшение поставок в КНР.

Национальная палата аквакультуры Эквадора привела данные: в прошлом году страна продала за границу около 1,21 млн тонн креветки, выручив 6,07 млрд долларов. Это на 0,2% меньше по объемам и на 3,5% — по стоимости, чем в 2023 г., пишут зарубежные СМИ.

Экспорт в Китай — на главный рынок сбыта — сократился на 13,9% по стоимости, до 3,01 млрд долларов, и на 8,2% по объемам, до примерно 657,7 тыс. тонн. Доля КНР в закупках эквадорской креветки снизилась с 58,9% в 2023 г. до 54,2% в прошлом году.

Другими важными рынками для эквадорских поставщиков креветки являются Европа (20,2%) и США (17,7%), которые в 2024 г. нарастили свои доли за счет Китая, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, экспорт в ЕС вырос на 11,3% по стоимости и на 15,2% по объему — до 1,24 млрд долларов и около 245,4 тыс. тонн соответственно. Продажи в Соединенные Штаты увеличились на 5,1% по стоимости и на 4% по объему — до 1,32 млрд долларов и примерно 214,5 тыс. тонн.

В нынешнем году аквафермеры республики оптимистично оценивают перспективы отрасли и рассчитывают увеличить экспорт креветки благодаря улучшению ситуации на мировом рынке.

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