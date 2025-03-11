Краб и моллюски: Китай обновил список российских экспортеров живых морепродуктов

Главное таможенное управление КНР актуализировало список российский рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков живых объектов водного промысла в Китайскую Народную Республику.

Обновленную версию списка опубликовал российский Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в учреждении, в перечень включено 15 российских предприятий и судов. Речь идет о поставках живого краба, моллюсков, голотурий.

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