Президент внес изменения в Доктрину продовольственной безопасности

В Доктрину продовольственной безопасности включили новый раздел по обеспечению стабильности мировых продуктовых рынков. Также в документе отразили необходимость расширения стратегического взаимодействия с БРИКС.

Указом от 10 марта 2025 г. № 141 президент внес изменения в Доктрину продовольственной безопасности РФ. Поправки уже вступили в силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к рискам обеспечения продовольственной безопасности во внешнеполитической сфере добавились «международно-противоправные деяния либо недружественные действия иностранных государств, препятствующие торговле российской сельхозпродукцией и устойчивому развитию отечественного сельского и рыбного хозяйства».

В стратегию включили раздел по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Среди основных задач в этой области — развитие внутреннего производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Такая работа должна быть нацелена на обеспечение и наращивание экспортного потенциала России.

Предполагается укреплять сотрудничество с зарубежными и международными организациями для реализации совместных проектов и программ, в том числе с применением российской сельхозпродукции, сырья и продовольствия; развивать новые рынки сбыта для сельхозпродукции, разрабатывать меры по расширению работы сельхозтоваропроизводителей на внешних рынках.

В доктрине предусмотрено расширение стратегического взаимодействия в рамках БРИКС.

В основы госполитики на внешнеэкономическом треке заложена диверсификация иностранных поставщиков. Такая работа, по мнению разработчиков доктрины, необходима, чтобы не допустить критической зависимости российской экономики от отдельного экспортера или экспортеров.

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