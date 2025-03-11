Экс-сотрудник морского регистра на Камчатке получил срок за взятки

В Петропавловске-Камчатском бывший сотрудник Российского морского регистра судоходства осужден по обвинению в получении взяток от коммерческих организаций. Деньги платили за беспрепятственное освидетельствование флота.

Судом и следствием установлено, что в декабре 2023 г. фигурант по предварительному сговору с тремя сотрудниками получил от трех представителей коммерческих организаций через посредника суммарно более 1 млн рублей взяток. Деньги передавались за оперативное и беспрепятственное освидетельствование пяти рыболовецких судов, принадлежащих трем предприятиям, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Петропавловск-Камчатский горсуд признал мужчину виновным в трех преступлениях, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В отношении посредника и соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде, в отношении взяткодателей ранее вынесен обвинительный приговор.

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