МагаданНИРО создал специальную группу для воздушного мониторинга лососей

В Магаданском филиале ВНИРО появилось новое подразделение — группа дистанционных и инструментальных исследований. Она займется мониторингом лососей в регионе при помощи беспилотников.

Группа сформирована в составе лаборатории лососевых рыб и аквакультуры МагаданНИРО. Планируется, что новое подразделение поможет собирать больше данных для прогноза «красной» путины в области, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Подразделение будет использовать новые перспективные инструменты, в том числе четыре беспилотных летательных аппарата потребительского и промышленного классов. Также у филиала есть собственные сертифицированные операторы БПЛА и специальные программы обработки изображений.



Все это позволит увеличить объем и качество получаемой информации по лососям, отметил руководитель МагаданНИРО Евгений Метелёв. «Одновременно существенно снизится стоимость мониторинговых работ и количество привлекаемых к исследованиям сотрудников», — добавил он.

Одной из важных задач нового подразделения будет отработка методики исследований лососевых в условиях Северо-Востока России.

В перспективе планируется распространить дистанционный и инструментальный мониторинг на морских млекопитающих, прибрежные объекты промысла (рыб и беспозвоночных), а также задействовать в исследованиях телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА).

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