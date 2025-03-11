МагаданНИРО создал специальную группу для воздушного мониторинга лососей
В Магаданском филиале ВНИРО появилось новое подразделение — группа дистанционных и инструментальных исследований. Она займется мониторингом лососей в регионе при помощи беспилотников.
Группа сформирована в составе лаборатории лососевых рыб и аквакультуры МагаданНИРО. Планируется, что новое подразделение поможет собирать больше данных для прогноза «красной» путины в области, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Подразделение будет использовать новые перспективные инструменты, в том числе четыре беспилотных летательных аппарата потребительского и промышленного классов. Также у филиала есть собственные сертифицированные операторы БПЛА и специальные программы обработки изображений.
Все это позволит увеличить объем и качество получаемой информации по лососям, отметил руководитель МагаданНИРО Евгений Метелёв. «Одновременно существенно снизится стоимость мониторинговых работ и количество привлекаемых к исследованиям сотрудников», — добавил он.
Одной из важных задач нового подразделения будет отработка методики исследований лососевых в условиях Северо-Востока России.
В перспективе планируется распространить дистанционный и инструментальный мониторинг на морских млекопитающих, прибрежные объекты промысла (рыб и беспозвоночных), а также задействовать в исследованиях телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА).
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