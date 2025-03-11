Сахалинца ударили по карману за браконьерство трепанга

В Сахалинской области суд вынес приговор жителю Корсакова, добывавшему трепанга на особо охраняемой природной территории. Весь улов пограничники вернули в естественную среду обитания, предотвратив ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Фигурант признан виновным по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в марте прошлого года мужчина, используя водолазное снаряжение, добыл 791 трепанга. Незаконный промысел корсаковец вел в природном парке «Лагуна Буссе».

Добытчика задержали на месте преступления сотрудники погрануправления. Пойманного трепанга они вернули в озеро.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей. Водолазное снаряжение конфисковано. Приговор в законную силу не вступил.

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