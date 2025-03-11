Омары-нелегалы не прошли таможню

В аэропорту Санкт-Петербурга таможенники задержали партию живых омаров. Более сотни деликатесных ракообразных перевозил в багаже пассажир, прилетевший из ОАЭ.

Пулковские таможенники обнаружили 107 омаров общим весом 66 кг в багаже пассажира, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов. Живой груз перевозился в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом, при этом разрешительные документы на ввоз отсутствовали.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС, владелец груза сначала пояснил, что везет лобстеров для себя и намерен поселить экзотических животных в своем бассейне. Позже мужчина сознался, что доставку морских деликатесов заказал один из московских ресторанов.

Экспертиза установила, что омары принадлежат к роду Homarinus. Стоимость продукции оценили почти в 700 тыс. рублей.

По факту нарушения возбуждены административные дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров.

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