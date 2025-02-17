Брянские таможенники нашли тайник с рыбой под песком

В Брянской области сотрудники таможни выявили в грузовике под насыпью соли и песка крупную партию форели без документов. По предварительной оценке, стоимость рыбы превысила 6 млн рублей.

Автомобиль остановили в Красногорском районе, рассказали Fishnews в пресс-службе Центрального таможенного управления.

По документам водитель-иностранец перевозил навалом минеральный концентрат галит, но при осмотре под ним обнаружили коробки с охлажденной форелью.

«Рыба перевозилась в полуприцепе с нарушением санитарных норм и температурного режима под слоем смеси соли и песка. Документы, которые бы гарантировали безопасность и качество продукции для конечного потребителя, отсутствовали», — рассказал заместитель начальника Брянской таможни Павел Харитонов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная в крупном размере). Расследование продолжается.

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