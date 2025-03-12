Аквафермерам НАО приготовили новый участок

В Ненецком автономном округе на торги выставили участок для индустриальной аквакультуры на озере Харитоново. Заявки можно подавать до 31 марта.

Организует торги Североморское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, площадь рыбоводного участка составляет 0,53 га.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовая цена лота — 4,3 тыс. рублей, РВУ предоставляется на условиях совместного водопользования.

Аукцион планируется провести 14 апреля в Мурманске. С победителем заключат договор на 25 лет.

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