Нефтяники НАО будут зарыблять свой регион

Недропользователи Ненецкого автономного округа будут производить компенсационные зарыбления непосредственно в НАО, а малька для этого закупать у местных хозяйств. Ранее такие выпуски осуществлялись на территории соседних регионов.

За последний год в НАО появились хозяйства, занимающиеся рыборазведением в промышленных масштабах. Так, в прошлом году СПК «Сула» запустил цех в Коткино. К лету 2025 г. там планируется вывести 5 млн мальков сигов и пеляди.

Кроме того, более года выращивает радужную форель на мини-ферме житель села Тельвиски Николай Вокуев. Также средства на создание цеха по разведению мальков сига получило КФХ «Халяко», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК.

Заместитель губернатора — глава департамента Альберт Чабдаров рассказал, что в результате переговоров с Росрыболовством, Главрыбводом и представителями Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии окружные предприятия включили в перечень организаций по воспроизводству водных биоресурсов.

«Раньше ситуация была абсолютно несправедливая. Мальков выпускали в водоемы Архангельской области и Республики Коми. Теперь компании-недропользователи для получения разрешения на строительство своих объектов в НАО обязуются приобретать и выпускать мальков в водоемы округа» — подчеркнул Альберт Чабдаров.

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