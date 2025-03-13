Индонезия и Вьетнам укрепляют сотрудничество в аквакультуре

Индонезия и Вьетнам договорились о двустороннем сотрудничестве в области аквакультуры и рыболовства. По информации зарубежных СМИ, основное внимание будет сосредоточено на выращивании лобстеров, тунца и морских водорослей.

Соглашение подписали замминистра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Фунг Дык Тьен и министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно.

Торжественное мероприятие прошло в рамках официального визита генсека Компартии Вьетнама То Лама в Индонезию, сообщает корреспондент Fishnews. На церемонии присутствовал индонезийский президент Прабово Субианто.

Стороны договорились обмениваться информацией в области аквакультуры, в том числе по вопросам регулирования отрасли и технологиям выращивания, торговли и маркетинга. Республики также намерены стимулировать инвестиции и заключение партнерских отношений между участниками отрасли.

Кроме того, сотрудничество затронет образование. В частности, планируется обмен чиновниками и учеными для развития человеческого потенциала в аквакультуре.

Для достижения поставленных целей Индонезия и Вьетнам создадут совместную рабочую группу. Ее участники будут регулярно встречаться минимум раз в год.

Как пишет иностранная пресса, соглашение заключили на пять лет. Оно может быть продлено по взаимному письменному согласию обеих сторон.

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