Рыбопромышленники поддержали спрос на валютные кредиты

Доля валютных кредитов в большинстве регионов в июне-декабре 2024 г. продолжила снижаться, говорится в докладе Центробанка по региональной экономике. При этом на ряде территорий интерес к такому финансированию сохранился со стороны рыбопромышленных компаний.

Экспортеры рыбной продукции поддержали спрос на валютное кредитование, следует из опубликованного в марте доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» .

Доля валютных кредитов в их общем объеме в большинстве регионов страны во второй половине 2024 г. продолжила снижаться, обратили внимание банковские эксперты.

«Сохранение интереса бизнеса (преимущественно экспортеров рыбы, угля, золота и меди) к кредитам в юанях отмечали банки Дальневосточного макрорегиона. В Сибири заемщиками по валютным кредитам продолжали выступать предприятия-экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте, — металлурги и угольщики; в Мурманской области — компании рыбоводства и рыболовства», — сказано в докладе.

Доклад по региональной экономике готовится экономическими подразделениями территориальных учреждений ЦБ при участии департамента денежно-кредитной политики. Отмечается, что эти материалы служат источником информации о региональном развитии для проведения денежно-кредитной политики.

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