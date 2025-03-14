Китай обложит канадские морепродукты пошлиной

Китай намерен установить повышенные пошлины для ряда канадских товаров, включая некоторые виды продукции из водных биоресурсов. Это контрмера против ранее введенных Канадой 100-процентной пошлины на китайские электромобили и 25-процентной — на сталь и алюминий КНР.

Решение Пекина вступит в силу с 20 марта. Новая пошлина для некоторых морепродуктов, таких как лобстер, снежный краб (опилио) и креветки, составит 25%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее пошлину в 25% на канадскую продукцию пообещал ввести президент США Дональд Трамп, однако это решение приостановлено до 2 апреля.

Исполнительный директор Альянса поставщиков морепродуктов Новой Шотландии (Nova Scotia Seafood Alliance) Крис Васкотто (Kris Vascotto), назвал действия Китая «очень стратегическим ударом» по рыбному сектору Атлантической Канады. По его словам, пошлины ударят как по поставщикам лобстеров и снежного краба, так и по производителям нишевых продуктов, вроде трепанга, брюхоногих моллюсков и креветок.

По данным канадского правительства, Китай является вторым по величине рынком экспорта рыбы и морепродуктов из Канады после Соединенных Штатов. Так, в 2024 г. в КНР было отправлено такой продукции на 1,3 млрд долларов. В 2023 г. лидерами продаж в Китай в секторе морепродуктов были лобстеры (569 млн долларов), крабы (300 млн долларов) и креветки (262 млн долларов). В общей сложности на их долю пришлось 78% от общего объема экспорта канадской продукции из водных биоресурсов в Поднебесную.

Читайте также: Китай встретит рыбопродукцию США новой пошлиной

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews