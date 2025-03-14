Для теруправлений Росрыболовства предусмотрели новшества по учету рыбацких вычетов

Минсельхоз внес изменения в порядок учета информации об использованных вычетах по сбору за пользование водными биоресурсами. Будут фиксироваться в том числе данные о размере льготы, подтвержденной, но не использованном в текущем календарном году.

Росрыболовство (его теруправления), согласно приказу Минсельхоза, ведут учет информации о размерах использованных вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами. Данные фиксируются в специальном журнале.

Приказом от 27 ноября 2024 г. № 709 министерство внесло в порядок учета изменения, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что будет фиксироваться информация о размере вычета, подтвержденного, но не использованного в текущем календарном году в полном объеме. Изменения были подготовлены в прошлом году, тогда же министерство пояснило смысл этих поправок. Приказ вступит в силу с 24 марта.

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