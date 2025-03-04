Налоговики определили самые доходные для государства биоресурсы

По данным ФНС, налоговая реформа на порядок увеличила доходы государства от сбора за пользование водными биоресурсами. Наибольший объем поступлений — 40% — обеспечил минтай.

Повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами параллельно с изменением механизма предоставления льгот рыбохозяйственным организациям позволили раскрыть потенциал отрасли, заявил замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Александр Водовозов. На круглом столе в Совете Федерации он рассказал, что в 2022 г. размер платы за ВБР составил около 2,3 млрд рублей, но после вступления в силу новых правил в 2023 г. вырос до 23,8 млрд рублей.

«Мы можем, например, видеть, что при снижении количества полученных разрешений на 10%, рост суммы, подлежащей уплате, произошел практически десятикратный. При этом количество водных биоресурсов, которое вылавливается, несущественно увеличилось — всего на 3%», — привел данные представитель ФНС.

Самым доходным для бюджетной системы стал Дальневосточный бассейн, где в 2023 г. сборы за ВБР составили 18,8 млрд рублей. Во втором по вылову Северном бассейне сумма оказалась гораздо скромнее — 3,9 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, суммарно предприятия Севера и Дальнего Востока обеспечили более 95% от общего объема поступлений.

Новая схема позволила налоговикам определять конкретные виды продукции, формирующие основную массу отчислений в бюджет. По словам Александра Водовозова, бесспорным лидером здесь оказался минтай — 9,6 млрд рублей в 2023 г. «Дальше у нас находится горбуша — 2,7 млрд рублей. А как раз крабы составляют меньшую долю. На два вида крабов — камчатского и краба-стригуна — приходится совокупно 2,2 млрд рублей», — уточнил сотрудник ФНС.

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