Камчатцы поплатились за нелегальную торговлю икрой

В Камчатском крае двоих жителей Елизово осудили за хранение, перевозку и сбыт немаркированной икры. Наказанием для женщины стали штраф и конфискация автомобиля, мужчину же с учетом рецидива приговорили к колонии строгого режима.

Елизовский районный суд признал фигурантов уголовного дела виновными по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (хранение, перевозка, сбыт продовольственных товаров без маркировки, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

«Ранее судимый 31-летний мужчина и 36-летняя женщина в прошлом году приобрели в одном из поселков Корякского округа 70 кг сырца икры кижуча, перевезли ее на рейсе местной авиакомпании в Елизово и хранили в холодильной установке по месту проживания», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники решили продать немаркированный деликатес и дали объявление о реализации. При совершении сделки они были задержаны правоохранителями.

Среднерыночная стоимость продукции составила почти 630 тыс. рублей, отметили в прокуратуре.

Учитывая позицию гособвинителя, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также у нее конфискован автомобиль, на котором перевозилась икра. Обстоятельством, отягчающим вину мужчины, признан опасный рецидив. Фигуранта приговорили к лишению свободы на год и четыре месяца в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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