Профильный комитет Совета Федерации поддержал распространение «икорного эксперимента»

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект о расширении контроля перевозок икры авиапассажирами.

Проект федерального закона о распространении мер по контролю перевозок икры авиапассажирами в октябре внесла на рассмотрение Госдумы группа парламентариев. Эксперимент по регулированию вывоза лососевого деликатеса с 2022 г. проводится на Камчатке. Авиапассажиры могут вывозить с полуострова не более 10 кг икры непромышленного изготовления.

Предложенный парламентариями законопроект предусматривает продление эксперимента до августа 2027 г. (сейчас предусмотрено проведение до августа 2025 г.). Также меры предполагается распространить на вывоз икры из Хабаровского края и с Чукотки.

В феврале Госдума поддержала законопроект в первом чтении.

Основная цель эксперимента — пресечение перевозки браконьерской лососевой икры в промышленном масштабе, напомнил сенатор от Камчатского края Борис Невзоров, представляя проект закона на заседании комитета Совета Федерации.

Член Совфеда отметил, что поступившая из правительства Камчатки информация говорит об успешности проводимой работы, сообщает корреспондент Fishnews.

Губернатор Хабаровского края обратился в верхнюю палату парламента, чтобы эксперимент распространялся на все аэропорты края, — этот вопрос будет решаться в ходе дальнейшей работы, сообщил Борис Невзоров.

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