Любительскую рыбалку Татарстана исследуют ученые

В Республике Татарстан ученые мониторят подледную любительскую рыбалку на Куйбышевском водохранилище. Специалисты собирают сведения о количестве рыбаков, видовом и размерном составе уловов, а также фактах браконьерства.

Работы проводят сотрудники Татарского филиала ВНИРО в рамках госзадания по оценке антропогенного влияния на водные биоресурсы. В ходе исследований опрошено около 200 человек и составлено семь карточек учета численности рыболовов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые обращают внимание на четкое деление уловов. В прибрежье, на мелководных участках, преобладают густера, уклея, плотва, ерш и окунь. В русловых и прирусловых участках чаще ловятся судак и берш.

Основное орудие лова в прибрежье — удочка с мормышкой, для наживки берут мотыль. На открытых плесах для рыбалки используют различные блесны с подсаживанием тюльки. Отмечен рост интереса у рыболовов-любителей к живцовым снастям (жерлицам).

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