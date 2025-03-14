Сахалинская полиция пресекла бизнес на браконьерской продукции

В Южно-Сахалинске полицейские задержали троих граждан, занимавшихся скупкой, переработкой и реализацией немаркированных рыбы, крабов и красной икры. У фигурантов изъято более 700 кг продукции.

По данным полиции, участники группы закупали рыбу и крабов сомнительного происхождения и перерабатывали их в складском помещении на территории оптово-торговой базы в Южно-Сахалинске. Затем немаркированную продукцию продавали через торговые точки в том же городе.

При осмотре склада и магазинов полицейские изъяли деликатесы общей стоимостью свыше 2 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки).

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