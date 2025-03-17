NOAA ждет новую чистку кадров

Американские СМИ сообщают о намерении главы Департамента эффективности США Илона Маска сократить еще более 1 тыс. сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Это ведомство занимается в том числе надзором в области рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

После шокирующего увольнения в начале марта более 880 сотрудников NOAA (в основном недавно принятых или находящихся в предпенсионном возрасте) в СМИ появились данные о грядущей «чистке» еще примерно 10% штатных работников ведомства.

Администрация президента Дональда Трампа не дает конкретных указаний, какие именно сотрудники должны быть уволены, оставляя это решение их непосредственным руководителям, пишет пресса Соединенных Штатов.

По ее информации, работы может лишиться каждый четвертый сотрудник управления.

По мнению бывшего менеджера NOAA Рика Спинрада, такое поведение администрации президента может означать намерение полностью уничтожить NOAA, так как с оставшимися сотрудниками поддерживать деятельность ведомства будет практически невозможно.

При этом официальный представитель NOAA Моника Аллен в ответ на запрос журналистов заявила, что ведомство не обсуждает внутренние вопросы, касающиеся персонала. Она пообещала: NOAA продолжит предоставлять сведения о погоде, прогнозах и предупреждениях для обеспечения общественной безопасности.

Однако представители отрасли уже открыто сомневаются в том, что продолжающиеся увольнения и заморозка финансирования позволят NOAA осуществлять адекватный надзор в области рыболовства.

Бизнес напоминает про ситуацию, сложившуюся в период пандемии коронавируса в 2020 г. Тогда фактическое отсутствие контроля над добычей краба-стригуна опилио привело к закрытию этого выгодного промысла из-за значительного сокращения популяции.

Между тем, отмечает американская пресса, NOAA уже пришлось сократить 13 сотрудников Аляскинского научного центра рыболовства, который занимается исследованиями для обеспечения управления промыслом в водах штата. А у оставшихся сотрудников центра заблокированы служебные карты, что не позволяет проводить нормальную подготовку к летним экспедициям.

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