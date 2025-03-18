ФАС призывает ритейл ограничить цены на продукты
Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на самые востребованные у населения продовольственные товары.
Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.
Кроме того, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с не присоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос принятия на себя этих добровольных обязательств.
В случае положительного решения ритейлеров сети направят в ФАС информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства.
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