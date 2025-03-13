ФАС дала регионам рекомендации по соглашениям о стабилизации цен

Федеральная антимонопольная служба рекомендует заключать соглашения о стабилизации цен на товары на всех этапах — от производителя до магазина. Письмо об этом ведомство разослало властям регионов.

Речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением правительства РФ от 26 апреля 2023 г. № 662. Региональные власти могут в случае необходимости заключать их с хозяйствующими субъектами.

Для достижения лучшего эффекта от реализации таких соглашений ФАС России рекомендует заключать их на всех этапах от производителя до магазина, сообщили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Кроме того, в ФАС напомнили, что региональным органам власти необходимо в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольную службу о подписании соглашения. Отмечено, что ведомство внимательно следит за соответствием этих документов законодательным требованиям, в том числе условию о добровольном характере соглашений.

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