Ямальского браконьера приговорили к лишению снегохода

В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес приговор местному жителю за нелегальную добычу рыбы на реке Собь. Мужчина должен заплатить штраф и расстаться со снегоходом.

Фигурант признан виновным по пунктам «а», «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспорта на миграционных путях к местам нереста с причинением крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в ноябре прошлого года фигурант приехал на снегоходе с санями на реку, где выловил сетью 154 сибирских сигов и трех щекуров. Причиненный ущерб превысил 150 тыс. рублей, он был полностью возмещен.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа с конфискацией орудия преступления — снегохода — в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.

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