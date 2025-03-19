Сибирским производителям рыбы приготовили субсидии

Администрация Сургута организовала отбор получателей субсидий на поддержку рыбохозяйственного комплекса. Прием заявок на участие стартует 21 марта.

Объявление об отборе получателей господдержки в рыбной отрасли власти Сургута опубликовали на сайте мэрии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки на участие будут приниматься с 21 марта по 1 апреля, а победителей обещают назвать не позднее 13 мая.

Субсидии предусмотрены на компенсацию затрат по реализации искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства, а также реализации пищевой рыбопродукции собственного производства.

Поддержка оказывается в рамках госпрограммы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

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