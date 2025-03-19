Уловы охотоморского минтая перевалили за 600 тыс. тонн

К 17 марта добыча минтая в Охотском море (с учетом Восточно-Сахалинской подзоны и прибрежного промысла) достигла 602,4 тыс. тонн, или 52,1% общего допустимого улова. На отчетную дату прошлого года показатели были выше: 651,5 тыс. тонн и 60,2% ОДУ.

На прошедшей неделе лов минтая вели 74-85 единиц добывающего флота, в том числе 52-60 крупнотоннажных (КТФ) и 21-25 среднетоннажных судов (СТФ), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Северо-Охотоморской подзоне флот работал преимущественно в восточном секторе центральной части района. На лову насчитывалось 16-28 крупнотоннажников и 5-10 среднетоннажников, добывавших 183,7 тонны и 48,3 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов в подзоне на 17 марта достиг 168,9 тыс. тонн (46,7% общего допустимого улова), годом ранее он составлял 214,9 тыс. тонн (62,7%).

В Западно-Камчатской подзоне на лову насчитывалось 37-12 единиц КТФ и 3-15 единиц СТФ, которые добывали 156,9 тонны и 59,1 тонны на судо-сутки соответственно.

С начала года в районе освоили 181,7 тыс. тонн (50,2%), на отчетную дату 2024 г. — 234,9 тыс. тонн (68,6%).

В Камчатско-Курильской подзоне в течение недели насчитывалось 3-15 крупнотоннажных и 3-14 среднетоннажных судна с выловом 148,4 тонны и 79,6 тонны на судо-сутки.

Всего рыбаки взяли в подзоне 232,4 тыс. тонн (82,6%). Уровень прошлого года составлял 192,6 тыс. тонн (72,3%).

В Восточно-Сахалинской подзоне флот не работал. Нарастающий вылов остался на уровне 19,1 тыс. тонн (около 13%), годом ранее было добыто 9,2 тыс. тонн (7%).

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди флот работал в районе промысла минтая, преимущественно на акватории к северо-западу от многоугольника. На лову отмечалось 2-5 единиц КТФ и 1-2 единицы СТФ с добычей 135,5 тонны и 78,3 тонны на судо-сутки.

Нарастающий вылов на 17 марта составил 137,2 тыс. тонны (44,3%). За аналогичный период 2024 г. рыбаки освоили 114,2 тыс. тонн (36,8%).

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