Наука мониторит начало путины на Каспии

Толстый лед на водоемах задержал старт весенней путины в дельте Волги и на Северном Каспии. По данным Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, рыбодобывающие предприятия Калмыкии и Астраханской области начали промысел только к концу первой декады марта.

Весенняя путина в северной части Каспийского моря и в авандельте Волги началась с задержкой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в конце февраля на водотоках дельты Волги, в Лаганском судоходном канале, на акватории Северного Каспия еще держался лед. Рыбаки Калмыкии и Астраханской области начали выходить на промысел к 10 марта.

У побережья Калмыкии лов вели шесть рыбодобывающих предприятий. Со второй декады марта в этом районе преобладали восточные и юго-восточные ветра, которые создали благоприятный гидрологический режим для рыбалки. «Аналогично предыдущему году промысел ведется в основном ставными сетями из-за хороших подходов сазана. Секрета пока задействованы на промысле в ограниченном количестве», — отметили во ВНИРО.

В авандельте Волги основными объектами промысла в этот период были щука, окунь и жерех, в уловах также присутствовали сазан и сом. Среди прочих рыб в наибольшем количестве встречались карась и красноперка.

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО продолжают работы по мониторингу любительского рыболовства, оценке численности рыболовов-любителей, величины и состава их уловов. Рыбаки-любители перешли на летние орудия добычи — спиннинги и донные снасти. Количество людей на водоемах увеличивается, в уловах встречаются судак, сазан, также щука, карась, берш и густера.

С начала путины филиал также возобновил исследования по изучению качественной и количественной структуры популяций полупроходных и речных рыб, интенсивности промысла на местах добычи и приемки водных биоресурсов. Ученые приступили к полному биологическому анализу и массовым промерам рыб из различных орудий лова.

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