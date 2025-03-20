В Югре подыскивают места для рыбохозяйственных заповедных зон

Тюменский филиал ВНИРО рассматривает целесообразность создания рыбохозяйственных заповедных зон в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Работа ведется в рамках программы по восстановлению популяций сиговых.

Вопрос обсудили в Совете Федерации на совещании «О ходе реализации комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе», сообщает корреспондент Fishnews. Предложения науки озвучила заместитель руководителя Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Яна Капустина.

Она отметила, что специалисты глубоко проработали вопрос целесообразности создания РХЗЗ на Северной Сосьве. «Мы укрепили свое мнение, что рыбохозяйственная заповедная зона на реке Северная Сосьва, на ее магистрали, нецелесообразна — и с биологической точки зрения, и с точки зрения социальной», — проинформировала Яна Капустина.

По ее словам, ученые пришли к выводу об уместности возвращения к ранее проработанному вопросу организации рыбохозяйственной заповедной зоны на реках Хулга, Манья и Народа. «Если этот вопрос будет принят и согласован, то мы, в соответствии с новой нормативной базой, биологическое обоснование для организации этой зоны можем подготовить достаточно быстро», — пообещала замруководителя филиала.

Яна Капустина добавила, что положительные рекомендации по формированию еще одной рыбохозяйственной зоны — вблизи села Няксимволь — возможны по результатам запланированной научной экспедиции. Специалистам предстоит оценить состояние популяций сиговых в этом районе.

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