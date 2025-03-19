Сиговым Сибири не хватает денег и статуса

Программа по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе «пробуксовывает» из-за недофинансирования. Этот вопрос обсудили на совещании в Совете Федерации.

Напомним, что программа по восстановлению сиговых в Обь-Иртышском районе была принята в 2024 г. Первые шаги по ее реализации обсудили на совещании под председательством руководителя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных, сообщает корреспондент Fishnews.

Во многих выступлениях красной нитью проходил тезис о критическом недофинансировании предусмотренных мероприятий, а также о недостаточно высоком статусе программы. Выслушав докладчиков, Александр Двойных резюмировал: «Коллеги по-разному видят работу со стороны федерального агентства и регионов. Мы должны управлять рисками и работаем в условиях дефицитов временных и финансовых. Коллеги дают очень четкую оценку. Необходимо по утвержденной программе 14 млрд рублей в год, а есть 14 миллионов, [то есть — прим. ред.] 0,1%».

Сенатор отметил, что в программе предусмотрены мероприятия, которые не требуют прямого бюджетного финансирования, но, тем не менее, по оценке регионов, все равно не выполняются. «Исходя из этого, говорить об успешности выполнения данной программы просто невозможно», — сказал глава комитета.

Научный руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский согласился, что при отсутствии финансирования программа будет стоять. По его словам, споры ученых, возникающие в ходе реализации, вполне решаемы внутри научного сообщества.

«Но пока не будет денег, программа не будет идти. Мы, наука, деньгами не распоряжаемся, не продуцируем их. Это, кстати, дело законодателей, бюджет в ваших руках. Так же, как и статус программы. Пока не будет денег, статус программы будет по-прежнему вот такой. Давайте будем циничными», — сказал представитель ВНИРО.

Между тем, по словам Александра Двойных, интерес к программе проявили регионы, которые она не затрагивает. «У нас Вологодская область, Карелия также вышли с аналогичными инициативами. Я думаю, нам особенно важно обсудить, как идет подготовка предложений по объемам и источникам финансирования, а также по возможному изменению статуса программы», — подчеркнул руководитель профильного комитета Совфеда.

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