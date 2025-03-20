Приговор осетровым браконьерам не устроил прокуратуру

Прокуратура Омской области оспорила приговор двоим мужчинам за незаконную добычу осетра. Надзорное ведомство сочло слишком мягким наказание в виде условных сроков и конфискации лодки.

В июле прошлого года фигуранты выловили четырех осетров в Иртыше и были пойманы с поличным, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Причиненный ущерб превысил 1,9 млн рублей. Рыбаков осудили по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Усть-Ишимский районный суд учел преклонный возраст фигурантов и частичное возмещение ущерба в сумме 250 тыс. рублей и назначил каждому фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также было решено конфисковать орудия преступления и лодку с мотором.

Иск о взыскании с осужденных всей суммы ущерба суд не рассмотрел, постановив обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

«В настоящее время прокуратура оспорила данный приговор в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания», — отметили в надзорном ведомстве.

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