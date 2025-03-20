Госдума одобрила унификацию торгов госимуществом

Законопроект о единых правилах торгов по реализации государственного и муниципального имущества прошел первое чтение в Госдуме. Разработчик документа — ФАС — считает, что унификация поможет повысить конкуренцию и отдачу для бюджета.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ» Госдума рассмотрела в первом чтении 19 марта.

Напомним, что разработкой поправок занималась ФАС, на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона внесло в январе правительство.

Инициатива предусматривает введение унифицированных правил проведения торгов по реализации государственного и муниципального имущества, обрисовал суть изменений заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов.

Сейчас правила имущественных торгов устанавливаются отраслевыми нормативными актами. При этом такие документы предусматривают различное регулирование, в том числе по положениям без отраслевой специфики, объяснили в ФАС.

Например, разнобой может быть в порядке размещения извещения, подачи заявок.

В ведомстве полагают, что унифицированные правила торгов в электронной форме позволят повысить уровень конкуренции. А это, в свою очередь, поможет увеличить поступления в бюджет. Также, считают в федеральной службе, благодаря унификации будет сформирована однородная практика правоприменения, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом отраслевую специфику торгов по-прежнему будет регулировать профильное законодательство, акцентировал Геннадий Магазинов.

Он также подчеркнул, что законопроект не вводит новые процедуры торгов, не устанавливает необходимость проведения торгов для случаев, в которых они сейчас необязательны.

В Комитете Госдумы по защите конкуренции заявили, что считают унификацию важным решением для повышения прозрачности и конкурентности торгов, но обратили внимание, что предстоит поработать над устранением ряда замечаний к законопроекту.

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