Колумбия приняла соглашение ВТО о рыбацких субсидиях

Посол Колумбии Альберто Бустаманте Гарсия передал генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале документ о ратификации соглашения по запрету вредоносных субсидий для рыболовства.

На торжественной церемонии гендиректор ВТО заявила, что республика последовательно демонстрирует свою приверженность принципам устойчивого использования морских ресурсов и защите средств к существованию людей, зависящих от этих запасов.

Нгози Оконджо-Ивеала призвала членов Всемирной торговой организации, которые еще не ратифицировали соглашение, сделать это как можно скорее.

Альберто Бустаманте Гарсия в ответном слове отметил, что соглашение впервые в истории ВТО касается вопросов экологии и устойчивости, вводит нормы, ограничивающие субсидии на промысел в открытом море, усиливает борьбу с незаконным промыслом.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Всемирной торговой организации, число членов ВТО, официально принявших соглашение, уже достигло 93. Теперь для его вступления в силу нужно заручиться поддержкой всего 18 участников.

Напомним, ранее к соглашению присоединилась Гватемала.

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