Вопросы рыбного бизнеса вновь рассмотрели у Александра Новака

Зампред правительства Александр Новак поручил ведомствам и компаниям выработать подходы к критериям господдержки рыбной отрасли, а также определить источники финансирования.

Ситуацию в рыбопромышленном комплексе вновь рассмотрели на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

О положении дел доложили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

«Ситуация в секторе системообразующих предприятий отрасли стабильная. Представители федеральных и региональных властей с участием отраслевого сообщества и руководителей компаний сектора обсудили критерии применения мер поддержки для обеспечения стабильного функционирования рыбопромысловых и рыбоводческих предприятий, в том числе с учетом произведенных инвестиций отдельных участников рынка в строительство судов и береговые объекты переработки рыбной продукции», — заявили в пресс-службе.

Отмечено, что, по информации Банка России и Федеральной налоговой службы, на финансовые показатели ряда рыбопромысловых компаний повлияли изменение стоимости привлечения кредитных средств, рост заработных плат сотрудников, наценки торговых сетей на продукцию и изменение объема экспортных поставок.

Александр Новак поручил Министерству сельского хозяйства, Росрыболовству, Минфину, Министерству экономического развития и отраслевым компаниям выработать общие подходы к критериям поддержки отрасли со стороны государства, а также определить источники финансирования для их эффективного применения.

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