Рыбоводам Приангарья предлагают две акватории

В Иркутской области на аукцион выставлены два участка для индустриальной аквакультуры. Заявки принимают до 21 апреля.

Торги организует Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков, площадью 3,8 га, расположен в границах города Братска — на реке Ангара, ниже Братской ГЭС. Второй, площадью 20,3 га, — находится в Качугском районе на озере Белом.

Стартовые цены лотов — 1,2 тыс. и 6,5 тыс. рублей. Торги предполагается провести 25 апреля в Иркутске. РВУ предоставляются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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