Таможенные органы Магадана прошли реорганизацию

Таможенные посты Аэропорт Магадан и Морской порт Магадан реорганизованы в Магаданский таможенный пост. Он находится в регионе ответственности Сахалинской таможни.

В зону деятельности нового поста вошли пункты пропуска, ранее находящиеся в регионе двух таможенных постов. Это морской пункт пропуска Магадан и воздушный — аэропорт Магадан.

Один из основных направлений работы Магаданского таможенного поста — таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых через границу особой экономической зоны в Магаданской области, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалинской таможни.

В 2024 г. через границу ОЭЗ перемещено более 517 тыс. тонн товаров, выявлено 51 правонарушение.

Участники ОЭЗ активно применяют возможность ввоза, размещения и использования иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, отметил замначальника Сахалинской таможни — начальник Магаданского таможенного поста Игорь Пестерев.

«На территорию ОЭЗ ввозятся иностранные химические продукты для процесса золотодобычи, запчасти и оборудование для горной техники и золотодобывающей фабрики, линия для производства биологических активных добавок, оборудование для строительства тепличного комплекса. Благодаря этому построено и введено в эксплуатацию предприятие по изготовлению биологически активных добавок, запущена вторая очередь золотоизвлекательной фабрики крупного золотодобывающего предприятия, готовятся к запуску тепличные комплексы», — сообщил руководитель таможенного поста.

Читайте также: Режим ТОР решили попробовать для Магадана

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews