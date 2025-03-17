Режим ТОР решили попробовать для Магадана

Правительство внесло в Госдуму проект закона о снятии ограничений на создание территории опережающего развития в Магаданской области. Сейчас требуется актуализировать меры господдержки для инвесторов в регионе, заявили в кабмине.

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, позволяющий создать территорию опережающего развития в границах особой экономической зоны в Магаданской области. Сейчас закон не позволяет создавать ТОР в границах особой экономической зоны.

Изменения нацелены на то, чтобы в Магаданской области была возможность образовать ТОР с сохранением действия процедуры свободной таможенной зоны, предусмотренной законом об ОЭЗ.

Особая экономическая зона в Магаданской области создана в 1999 г., функционирование такой территории с особыми условиями хозяйственной деятельности продлено до конца 2046 г. И теперь необходимо проанализировать новые возможности для инвестиционной активности.

«Современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учетом лучших практик, применяемых сегодня в России. И ТОР — один из наиболее востребованных режимов», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Законопроект предусматривает сохранение регулирования свободной таможенной зоне на территории особой экономической зоны в Магаданской области в соответствии с законом об ОЭЗ.

В пояснительной записке также сказано, что отдельным законопроектом предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ изменения, предусматривающие прекращение с 1 января 2026 г. действия налоговых льгот для участников ОЭЗ в Магаданской области.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Первой территорией опережающего развития на Колыме может стать рыбный порт, рассказали в пресс-службе правительства Магаданской области.

«Инвесторы сами выбирают, что им выгоднее — условия ОЭЗ или ТОР. Это повышает привлекательность региона, от чего зависит его экономическое развитие, создание новых рабочих мест, реализация социальных проектов. Так что в конечном счете от привлечения инвестиций выиграют колымчане», — прокомментировал руководитель администрации особой экономической зоны в Магаданской области Сергей Гребенюк.

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