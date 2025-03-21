Расчеты с Китаем: Fishnews проведет онлайн-конференцию

Медиахолдинг «Фишньюс» проведет 25 марта онлайн-конференцию по теме расчетов с Китаем. На вопросы участников ответят специалисты банковского сектора.

Вопросы платежей компании рыбной промышленности называют одной из главных сложностей при осуществлении экспорта. Неслучайно развитие безопасной и устойчивой экспортной инфраструктуры — в том числе в части платежных операций — вошло в перечень задач в рамках Доктрины продовольственной безопасности РФ.

Медиахолдинг «Фишньюс» организует при участии Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья онлайн-конференцию по теме расчетов с Китаем.

На вопросы участников ответят специалисты Приморского регионального филиала Россельхозбанка.

Онлайн-конференция пройдет 25 марта, начало — в 14:00 (по владивостокскому времени).

По вопросам возможного участия можно обратиться до 17:00 (по Владивостоку) 24 марта по телефону +7 914 069 580 60.

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