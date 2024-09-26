Новости
Президент Владимир ПУТИН провел расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу «О развитии экспорта»

Взаиморасчеты и рост расходов: что президент сказал о проблемах экспорта

На заседании президиума Госсовета по развитию экспорта Владимир Путин остановился на проведении расчетов при поставках, логистических барьерах и продвижении за рубежом российских брендов.

Открывая расширенное заседание президиума Госсовета, президент заявил, что речь пойдет «о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны». Россия, по словам Владимира Путина, «несмотря на объективные трудности», развивает внешние деловые связи и укрепляет «сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи».

Глобальная экономика сейчас активно меняется. «На лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга, динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, например таких, как БРИКС», — отметил президент.

Он напомнил, что со следующего года в России должен стартовать обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт», сообщает корреспондент Fishnews.

Владимир Путин сделал акцент на том, что важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличивать несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе продуктов питания.

К 2030 г. стоит задача увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023-м. По словам президента, «это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время».

В качестве таковых Владимир Путин выделил, например, проведение расчетов. В определенной мере, сказал он, эту проблему удалось решить. «В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на два процента, до 30% в целом», — привел цифры глава государства.

Он сообщил о совместных с зарубежными партнерами планах шире использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы и платформы.

«Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнеры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему», — добавил президент. При этом он обратил внимание, что во всем мире прорабатываются вопросы создания наднациональной платежной инфраструктуры.

Также Владимир Путин указал на рост расходов экспортеров на перевалку продукции, подорожание фрахта судов, страховки и так далее. Это прямое влияние на цену, а значит, и на конкурентоспособность отечественной продукции за рубежом.

Президент заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами для российского экспорта, обеспечивать транспортную связанность, и прежде всего с перспективными рынками Глобального Юга, Африки, Латинской Америки.

Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса – складов, терминалов обработки грузов, подчеркнул глава государства. Сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны и по выходу на новые, растущие рынки.

Владимир Путин дал поручение по продвижению российских брендов на внешнеторговом направлении. Он заявил о необходимости масштабировать программу РЭЦ «Сделано в России» и расширять ее охват. «Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет», — сказал президент.

Также он заявил о необходимости на федеральном уровне поддерживать усилия регионов по развитию экспорта.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

Александра СУХАРЕВА

У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна Яшина

Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.