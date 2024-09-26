Взаиморасчеты и рост расходов: что президент сказал о проблемах экспорта

На заседании президиума Госсовета по развитию экспорта Владимир Путин остановился на проведении расчетов при поставках, логистических барьерах и продвижении за рубежом российских брендов.

Открывая расширенное заседание президиума Госсовета, президент заявил, что речь пойдет «о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны». Россия, по словам Владимира Путина, «несмотря на объективные трудности», развивает внешние деловые связи и укрепляет «сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи».

Глобальная экономика сейчас активно меняется. «На лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга, динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, например таких, как БРИКС», — отметил президент.

Он напомнил, что со следующего года в России должен стартовать обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт», сообщает корреспондент Fishnews.

Владимир Путин сделал акцент на том, что важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличивать несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе продуктов питания.

К 2030 г. стоит задача увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023-м. По словам президента, «это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время».

В качестве таковых Владимир Путин выделил, например, проведение расчетов. В определенной мере, сказал он, эту проблему удалось решить. «В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на два процента, до 30% в целом», — привел цифры глава государства.

Он сообщил о совместных с зарубежными партнерами планах шире использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы и платформы.

«Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнеры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему», — добавил президент. При этом он обратил внимание, что во всем мире прорабатываются вопросы создания наднациональной платежной инфраструктуры.

Также Владимир Путин указал на рост расходов экспортеров на перевалку продукции, подорожание фрахта судов, страховки и так далее. Это прямое влияние на цену, а значит, и на конкурентоспособность отечественной продукции за рубежом.

Президент заявил о необходимости бороться с логистическими барьерами для российского экспорта, обеспечивать транспортную связанность, и прежде всего с перспективными рынками Глобального Юга, Африки, Латинской Америки.

Ввод объектов транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием логистического сервиса – складов, терминалов обработки грузов, подчеркнул глава государства. Сроки строительства должны соответствовать планам по наращиванию поставок в дружественные страны и по выходу на новые, растущие рынки.

Владимир Путин дал поручение по продвижению российских брендов на внешнеторговом направлении. Он заявил о необходимости масштабировать программу РЭЦ «Сделано в России» и расширять ее охват. «Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет», — сказал президент.

Также он заявил о необходимости на федеральном уровне поддерживать усилия регионов по развитию экспорта.

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