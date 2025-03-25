Специалисты рассказали о состоянии арктических рек

Представители Енисейского филиала Главрыбвода представили на научной конференции данные мониторинга в северной части Красноярского края. Общее экологическое состояние водных объектов неоднородно.

Доклад об экологическом мониторинге водных объектов арктической зоны Красноярского края специалисты Енисейского филиала Главрыбвода представили на научно-практической конференции «Водные ресурсы Енисейского района».

Красноярский край — самый крупный по занимаемой площади арктический субъект РФ. В ходе мониторинговых работ обследовались водные объекты Арктической зоны, расположенные в бассейнах рек Енисей, Пясина, Хатанга, а также Енисейском заливе Карского моря и Северном Ледовитом океане.

Общее экологическое состояние обследованных водоемов и водотоков характеризуется неоднородностью, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Биоиндикационная оценка (то есть оценка при помощи свойств самих экосистем) показала, что качество воды водных объектов без прямого хозяйственного воздействия соответствует II-III классу — «чистые — умеренно загрязненные» воды. В водных объектах, на которые прямо или косвенно влияет хозяйствование, наблюдается понижение класса качества воды (загрязнение) до IV-V классов — «умеренно загрязненные — грязные» воды.

Енисейский филиал в арктическом поясе Красноярского края занимается искусственным воспроизводством водных биоресурсов. Норильский рыбоводно-инкубационный завод — единственное предприятие на Таймыре, выпускающее молодь рыб в бассейны Пясины и Енисея.

Читайте также: Ловить браконьеров в бассейне Енисея помогут новые вездеходы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews