Ловить браконьеров в бассейне Енисея помогут новые вездеходы

Автопарк Енисейского теруправления Росрыболовства пополнили машины высокой проходимости. Они сконструированы специально для работы в сложных климатических условиях и в труднодоступных местах.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства охраняет водные биоресурсы в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва. Инспекторы преодолевают до нескольких сотен километров, чтобы пресечь незаконный вылов, в том числе сибирского осетра, стерляди, нельмы, тайменя, валька и ленка.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, в прошлом году теруправление провело около 3,5 тыс. рейдов. Выявлено более 6 тыс. административных правонарушений и 78 нарушений с признаками уголовных преступлений.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник передал сотрудникам рыбоохраны новые автомобили.

Машины оснащены мощными двигателями, они будут использоваться во время рейдов, а также при оперативном реагировании на сообщения о нарушениях правил рыболовства.

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