ЕЭК дала рекомендации по экспорту продукции

Евразийская экономическая комиссия выработала рекомендации по поставкам продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии. Среди товаров с наиболее благоприятными условиями доступа — рыба и ракообразные.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию «О перспективах развития торгово-экономического сотрудничества государств — членов Евразийского экономического союза и стран Юго-Восточной Азии в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия».

Проведенный комиссией комплексный анализ показал, что основные товары государств-членов с наиболее благоприятными условиями доступа на рынки стран Юго-Восточной Азии — это мясо и мясопродукты, молочные продукты, рыба и ракообразные, зерновые, а также жиры и масла, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

«Принятая рекомендация позволит государствам-членам использовать информацию о существующих потребностях с целью оценки возможностей по диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции», — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов ЕАЭС публиковался проект рекомендаций. В приложении к ним перечислялись страны с более благоприятными и менее благоприятными условиями доступа для продукции по категориям ТН ВЭД.

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