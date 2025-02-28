Правительство определилось с продвижением продукции под нацбрендом

Увеличивать экспорт — в том числе продукции АПК — предполагается с помощью новой программы с использованием единого бренда «Сделано в России». Будут использоваться возможности выставок и постоянно действующих национальных павильонов.

Правительство распоряжением от 26 февраля 2025 г. № 450 утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России». План рассчитан на период до 2030 г.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров предполагается нарастить к следующему десятилетию не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 г., а поставки продукции агропрома — не меньше чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 г. Напомним, что такие цели предусмотрены «майским» указом президента.

Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков, рассказали в пресс-службе правительства.

В рамках программы планируется задействовать возможности ярмарочно-выставочных мероприятий. Предполагается, что российские участники будут представлены на них в рамках коллективной экспозиции под брендом «Сделано в России». Также в инструментарий программы включены международные деловые миссии, работа на международных электронных торговых площадках, продажи в зарубежном ритейле продукции под национальным брендом.

Разработчики программы рассчитывают продолжить практику работы российских национальных павильонов продукции АПК.

Планируется проводить рекламно-информационные кампании по повышению узнаваемости российской продукции за рубежом. В том числе речь идет об отраслевых брендах отечественной продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Участники программы — профильные федеральные и региональные органы власти, РЭЦ. По согласованию предусматривается участие Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО «Национальные приоритеты», фонда «Росконгресс», дирекции выставки достижений «Россия», РСПП, «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ».

Следить за реализацией программы должна специальная комиссия, организованная Минпромторгом.

«Бренд «Сделано в России» уже зарекомендовал себя на международной арене. Знак «птичка», символизирующий качество и надежность, активно используется на выставках, с 2019 года более 5 000 российских компаний представили свою продукцию зарубежным партнерам», — заявили в пресс-службе министерства.

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