Озера Южного Урала могут стать рыбоводными хозяйствами

В Челябинской области на аукцион выставили семь рыбоводных участков. Все РВУ представляют собой озера под пастбищную аквакультуру, заявки можно подавать по 7 мая.

Организует торги Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, РВУ находятся в Еткульском, Каслинском, Увельском, Октябрьском, Троицком и Красноармейском районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площади участков составляют от 15 га до 450 га. Начальные цены лотов — от 12 тыс. до 360 тыс. рублей.

Торги планируют провести 15 мая в Тюмени. За победителями закрепят акватории на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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