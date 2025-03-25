Готовые рыбные блюда удерживают интерес

Большинство охотно пробует готовые рыбные блюда и рыбную продукцию, подготовленную к приготовлению, — показал опрос Fishnews. Правда, и тех, кто предпочитает больше внимания и времени уделять кулинарии, тоже оказалось немало.

Участникам опроса в телеграм-канале Fishnews предлагалось ответить, как они относятся к рыбным новинкам категории ready-to-eat и ready-to-cook.

Большинство сообщило, что с готовностью пробует такую продукцию. Этот вариант набрал 60% голосов.

На втором месте по популярности оказался вариант: «все-таки предпочитаю больше внимания и времени уделять приготовлению пищи» (27%).

А вот ответ: «хотел бы покупать, но по тем или иным причинам не могу» набрал меньше всего голосов — 13%.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, продажи готовой еды в крупных торговых сетях — членах АКОРТ по итогам 2024 г. выросли в среднем на 24% в денежном выражении. На первом месте по популярности оставались салаты, на втором — сэндвичи, бургеры и роллы, на третьем — готовые горячие блюда.

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